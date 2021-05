Vaccini a Potenza, al via somministrazioni di J & J per over 50

POTENZA - A Potenza è cominciato poco fa il week end «Johnson & Johnson» per le vaccinazioni agli over 50: ieri sera, in breve tempo, sul sito dell’Asp (l'Azienda sanitaria di Potenza) sono state raggiunte le 1.100 prenotazioni previste (550 oggi e 550 domani). Le operazioni - nel nuovo hub vaccinale del capoluogo lucano, che apre proprio stamani, nella palestra «Rocco Mazzola» di via Roma - stanno procedendo regolarmente, anche grazie alla divisione delle prenotazioni in fasce d’orario differenti. E il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha annunciato che l’iniziativa sarà replicata anche nel prossimo fine settimana.

Lo stesso governatore lucano, con un tweet, ha poi messo in evidenza che in Basilicata sono state «superate le 250 mila vaccinazioni» sulle 291 mila dosi finora consegnate. «Ieri - ha aggiunto - siamo stati la migliore Regione d’Italia per popolazione vaccinata. La Basilicata - ha ricordato Bardi - è tra le 12 Regioni che hanno somministrato almeno la prima dose al 100% del personale sanitario».