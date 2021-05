Potenza, tutti in coda per il vaccino

Potenza - Code per la vaccinazione davanti alle tende donate dal Qatar. Oggi previste oltre 1500 inoculazioni in seguito alle prenotazioni sul portale di Poste. Inoltre, gli ultraottantenni che ancora non hanno ricevuto la seconda dose possono presentarsi senza la prenotazione al punto vaccinale allestito in uno dei parcheggi dell'ospedale San Carlo. (foto TONY VECE)