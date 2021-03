Potenza, 48enne muore schiacciato da mezzo meccanico dopo un volo di 30 metri

POTENZA - Incidente sul lavoro: un uomo di 48 anni originario di Pescara è morto schiacciato da un mezzo meccanico dopo un volo di 30 metri cadendo giù dal costone della montagna. I lavori erano in corso sul tratto Tito-Brienza. Per il 48enne non c'è stato niente da fare, la strada è stata chiusa al traffico dopo la tragedia. Sul posto 118 e vigili del fuoco.