Vaccini Covid, a Matera e Potenza avviata campagna per over 80 anni

MATERA - Teresa Morrone, una donna che ha compiuto 100 anni alcuni mesi fa, è stata fra le prime persone a vaccinarsi stamani, a Matera, nel primo giorno della campagna di vaccinazione anti covid riservata a persone con oltre 80 anni di età.

Morrone, accompagnata dalla figlia, ha ricevuto la dose di vaccino Pfizer in una delle strutture donate dal Qatar e allestite davanti all’ospedale «Madonna delle Grazie» della città dei Sassi. In città - secondo quanto si è appreso - sono 4.600 gli ultraottantenni da vaccinare.

La campagna vaccinale è partita regolarmente anche a Potenza, come a Matera in una struttura donata dal Qatar, vicina all’ospedale «San Carlo». L’Azienda sanitaria di Potenza ha pubblicato e diffuso il calendario completo delle vaccinazioni. Nel capoluogo lucano le persone con oltre 80 anni sono 5.031: nel territorio della Asp, in totale, 29.645. Hanno già ricevuto il vaccino circa 4.200 persone con oltre 80 anni di età.

Sia a Potenza sia a Matera sono in file davanti alle strutture riservate alla vaccinazione alcune decine di persone, in attesa di entrare e ricevere la loro dose.

La video-intervista realizzata da Tony Vece a Lorenzo Bochicchio, direttore generale dell'ASP di Potenza.