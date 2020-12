Ambulanza si schianta contro camion nel Potentino: 4 feriti

Un incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 7 sulla statale 95 Tito-Brienza, all'altezza di Tito nel Potentino: un'ambulanza che proveniva da Villa d'Agri si è schiantata contro un camion. Il bilancio è di 4 feriti, compreso il personale del mezzo di soccorso e il paziente. Secondo le prime indiscrezioni, tra i 4 ci sarebbe un'infermiera in Rianimazione. Tutti sono stati trasportati dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Potenza. La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto per stabilire la dinamica dell'incidente i carabinieri della sezione radiomobile di Potenza, la polizia stradale e il personale dell'Anas. Sembra che il tir fosse in sosta e che lo schianto sia avvenuto per evitare un terzo mezzo, un furgone, che si stava immettendo nella corsia.

Foto Tony Vece