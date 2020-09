Basilicata: al via i test di Medicina in epoca Covid

Anche in Basilicata, a Tito Scalo (Pz), nella sede di Basilicata Fiere, si sono svolte questa mattina le prove scritte d'ingresso per le facoltà universitarie di Medicina. Tra divieti d'ingresso per le foto alla stampa, familiari in attesa, inizio prove in ritardo per la denuncia ai carabinieri di una candidata arrivata tardi, ecco alcune immagini della giornata.

(foto Tony Vece)