«Questo non è amore»: anche nel Potentino l'attività della polizia contro la violenza di genere

Sono tante le città in cui la polizia di Stato ha portato la campagna "Questo non è amore", attività permanente sul tema della violenza di genere. E questa mattina la questura di Potenza è stata al Centro Commerciale Polo Acquisti Lucania, a Tito, per incontrare le donne e le potenziali vittime, per offrire il supporto di un’equipe di operatori specializzati, in prevalenza donne, dell'Upgsp (Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico), Squadra Mobile, della Divisione Anticrimine, che potranno soddisfare richieste d’informazioni e dare indicazioni sugli strumenti di tutela e d’intervento in situazioni di violenza.

A supporto dell’iniziativa, la Polizia di Stato ha realizzato un opuscolo che raccoglie storie di donne che hanno trovato il coraggio di dire "basta" alle violenze e di poliziotti che hanno saputo ascoltare chi si trovava in un momento di particolare sofferenza; una testimonianza dell'impegno costante della Polizia di Stato nell'affrontare un tema difficile e importante.

(foto Tony Vece)