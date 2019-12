Prima nevicata in Puglia e Basilicata: Potenza è imbiancata, fiocchi anche a Cassano

Weekend di freddo e maltempo in Puglia e Basilicata ed ecco che spunta la prima neve sulla Murgia. Grazie alle temperature rigide che stanno flagellando in queste ore il Sud, compaiono i primi fiocchi di neve. Come mostrano le immagini Bari è sferzata da un vento forte, dove si sono verificati nel pomeriggio anche rovesci di neve tonda (o 'graupel'), segnalati anche in alcune zone della provincia, assieme alle prime nevicate sulla Murgia, nelle zone di Cassano, Altamura, Minervino e Santeramo.

Secondo le previsioni i fenomeni si intensificheranno tra pomeriggio e sera ma resteranno comunque intermittenti e irregolari. Non sono attese invece precipitazioni nevose su coste e pianure. Stessa sorte per la Basilicata, dove Potenza è già completamente imbiancata.