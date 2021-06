Matera, al via le vaccinazioni per i maturandi: «Solo così si sconfigge il Covid»

MATERA - Prosegue la campagna vaccinale lucana contro il Covid: oggi tantissimi sono i maturandi di Matera in attesa della loro dose di vaccino. I ragazzi che tra poche settimane sosterranno l'esame di maturità, si sono messi in fila pazientemente per ricevere la somministrazione. Ecco i consigli che vogliono dare ai loro coetanei scettici sul vaccino.