Bari, con la giornata di sole il fitness si fa sul lungomare

Dopo giorni di maltempo è spuntato il sole a Bari, e sul lungomare c'è chi ne ha approfittato per riunirsi a fare sport all'aria aperta. Come mostrano le foto scattate questa mattina, in tanti appassionati di fitness, tappetino alla mano e ben distanziati, hanno scelto il lungomare e la giornata tiepida per un po' di movimento, vista la chiusura delle palestre. Pratica che, se le previsioni del tempo restano confermate, potrebbe essere ripetuta fino alla fine della settimana, viste le temperature con massime fino a 16 gradi.