Bari, la Polizia Locale celebra San Sebastiano

BARI - Una ricorrenza in forma privata con poche unità in rappresentanza del corpo. Celebra così la Polizia Locale di Bari oggi la festa di San Sebastiano martire, protettore di innumerevoli categorie militari.

Non la tradizionale parata per strada con la seguente cerimonia in grande stile come negli anni passati, ma una celebrazione eucaristica, in un clima raccolto, vista l’emergenza sanitaria purtroppo ancora in corso.

A celebrarla, il vescovo della diocesi di Bari Bitonto Monsignor Francesco Cacucci e don Franco Lanzolla, parroco della Cattedrale. Una celebrazione aperta a pochi ma con la possibilità di seguire il rito sul web.