Basilicata, oggi i piccoli tornano a scuola, ma non a Matera

In Basilicata è ricominciata stamani la didattica in presenza nelle scuole elementari e medie, ma in alcuni Comuni, tra cui Matera, i sindaci hanno disposto il rinvio del ritorno in aula anche per i più piccoli. Per quanto riguarda gli istituti superiori della regione, il rientro in classe dovrebbe avvenire al 50% dal prossimo 11 gennaio: si attende tuttavia la decisione ufficiale del governatore lucano, Vito Bardi (centrodestra).

Ieri sera il sindaco di Matera, Domenico Bennardi (M5S), ha deciso che le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse alle attività didattiche in presenza fino al 10 gennaio. Bennardi ha firmato l’ordinanza dopo che durante uno screening sulla popolazione scolastica è emersa una percentuale di «casi dubbi pari al cinque per cento».

(foto Tony Vece)