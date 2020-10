Andria, dopo il disastro la forza di ripartire: «Noi salvi per miracolo»

ANDRIA - È passato un mese dal tremendo incendio che ha distrutto il capannone dell'azienda “Rdn Street Market” ad Andria. Nella serata del 21 settembre, intorno alle ore 19.30, le fiamme hanno colpito la logistica aziendale di circa 10.000 metri quadrati, situata sulla strada Provinciale Andria-Barletta, provocando ingenti danni e spazzando via, merce, attrezzature e macchinari con conseguente ed inevitabile stop delle attività di vendita e spedizione.

I titolari della Rdn, presenti durante il terribile rogo, sono usciti illesi, ma profondamente provati e segnati da questo episodio che con molta probabilità ha avuto origine per cause accidentali.

«In momenti del genere – racconta il titolare dell'azienda, Giuseppe Forlano - la voglia di mollare tutto avrebbe potuto prendere il sopravvento, ma così non è stato. Gli attestati di stima e i complimenti mossi nei confronti della start-up da parte di centinaia di clienti, rammaricati per il tragico evento, hanno costituito la marcia in più per rimettere in moto una macchina operativa dinamica e complessa. I progetti attuati prima dell’accaduto sono stati di grande conforto nel continuare la lunga strada da percorrere. Infatti, Rdn con una seconda uscita sul web propone grandi novità di grafica e funzionalità».

Proprietari e dipendenti, nonostante le difficoltà legate al periodo segnato dal Covid, si sono rimboccati le maniche e animati da grande spirito di sacrificio e dalla grande abnegazione nel lavoro, sono ripartiti con l'attività, a tempi di record.

«Oggi, a soli 30 giorni da quella terribile sera, la forza di volontà, la tenacia e la costanza dello staff Rdn sono state premiate – continua Forlano -. Ripartire dopo il disastro, unito allo sconforto non è stato affatto semplice, ma è stato possibile grazie all’aiuto di collaboratori e parenti, che hanno contribuito affinché il progetto Rdn non svanisse. Come la fenice che risorge dalle proprie ceneri, Rdn rinasce con le caratteristiche che da sempre contraddistinguono il portale e la promessa di soddisfare sempre più i suoi clienti. Il nostro motto è: “Non è forte chi non cade, ma chi cadendo ha la forza di rialzarsi”».

Il segnale della rinascita arriva proprio oggi. Torna in funzione, infatti, il portale internet di Rdn (www.rdnstreetmarket.it), specializzato nella vendita on line su tutto il territorio italiano di molteplici articoli appartenenti a diverse categorie, conosciuto per prezzi vantaggiosi rispetto ai competitor del web, con un efficiente servizio di assistenza pre-post vendita, con la celerità delle spedizioni, con il meccanismo dei resi gratuito e con la possibilità di scegliere diverse modalità di pagamento sicure senza alcun costo aggiuntivo, tra cui il pagamento alla consegna.

Le fiamme hanno bruciato ma non distrutto l’azienda andriese, che adesso è pronta ad una seconda vita.