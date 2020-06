Dopo tre mesi riaperte le Grotte di Castellana: fascino e visite in sicurezza

Dopo oltre tre mesi di chiusura le Grotte di Castellana (Ba) sono tornate a rivelarsi al pubblico in tutto il loro splendore. Riaperte ufficialmente ai visitatori oggi, venerdì 26 giugno, in un’intensa mattinata di riavvio lavori alla presenza delle autorità locali e del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che ha voluto presenziare alla ripartenza di uno dei principali attrattori turistici regionali invitando i cittadini pugliesi a restare in Puglia per le proprie vacanze e a visitare le grotte e tutte le altre bellezze della regione.

Ad accompagnare il Presidente Emiliano in un breve tour del complesso carsico sotterraneo sono stati il Consiglio di Amministrazione della Grotte di Castellana srl (Presidente Victor Casulli, Vicepresidente Francesco Manghisi e Consigliera Maria Lacasella), il Sindaco di Castellana Grotte Francesco De Ruvo insieme ai componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, il professor Alessandro Reina, direttore scientifico, e la dottoressa Giulia Monaco, funzionario direttivo delle Grotte di Castellana.

Sono stati oltre 250, inoltre, i turisti che hanno voluto visitare le grotte già nella prima mattinata di riapertura, accompagnati lungo il percorso di visita dalle guide esperte. Due le visite disponibili: quella completa (itinerario di circa 3 chilometri che conduce alla Grotte Bianca e della durata di 100 minuti) alle ore 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 e 17:00 e quella parziale (itinerario di circa 1 chilometro da percorrere in 50 minuti) alle ore 10:30, 11:30, 13:00, 14:30, 15:30 e 18:00. Prevista, inoltre, anche la visita completa in lingua inglese alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00, come anche la possibilità di prenotare visite in tedesco e in francese.

“È una grande emozione poter finalmente riaprire al pubblico le nostre bellissime grotte - ha affermato il Presidente del CdA Casulli, che ha simbolicamente aperto le porte ai primi visitatori delle ore 9:00 insieme al Vicepresidente Manghisi e alla Consigliera Lacasella - Per noi si tratta di un nuovo inizio e siamo contenti di aver già ricevuto tanta attenzione da parte dei turisti, oltre che molte prenotazioni per il fine settimana in corso e già per le prossime settimane”.

“Il buio viene forato dalla luce che entra nelle grotte, ed è un po’ come se si illuminasse tutta la Puglia. Non mancante di venire a visitare le grotte di Castellana e di visitare soprattutto tutto l’hinterland. Qui di dorme bene, si mangia bene e soprattuto ci sono cose meravigliose, il mare è a due passi. Ma soprattutto non mancate di venire a visitare le grotte, uniche al mondo, uno spettacolo straordinario da non perdere”. Sono state queste le parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.