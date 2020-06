Bari, appiccano incendio per disfarsi di vecchi indumenti: zona transennata in corso Italia

BARI - Avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Un incendio è stato appiccato in Corso Italia, probabilmente per disfarsi di indumenti e altri oggetti inutilizzati. E’ successo ieri sera quando, ignoti, con molta probabilità clochard o extracomunitari, hanno dato alle fiamme alcuni capi d’abbigliamento ed accessori vari, presumibilmente usati. Dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco per sedare le fiamme, questa mattina la Polizia Locale ha transennato l'area interessata dal rogo.