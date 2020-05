Bari, aperitivi e bar all'aperto presi d'assalto: così la movida «dimentica» il Covid. Via ai controlli

Mentre in Prefettura a Bari si riuniva il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto della situazione, nella città era una giornata come tante altre. Pomeriggio da aperitivo, meeting tra i ragazzi ai tavoli, Umbertino preso d'assalto e tavolini esterni dei bar stracolmi di gente. Alcuni a distanza di sicurezza e mascherina, altri con precauzioni meno evidenti. Le autorità hanno annunciato un giro di vite con i controlli e già da oggi Polizia locale e forze dell'ordine hanno iniziato a battere le zone della movida. La parola d'ordine è non farsi sfuggire la situazione di mano perchè in caso di un nuovo picco di contagi, partiranno chiusure a tappeto.