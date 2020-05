Bari, corsia di marcia chiusa al traffico sulla SS100: dopo l'incidente rimosso il camion

BARI - Acora chiusa al traffico - seppure su una sola corsia di marcia - la SS100, dopo lo scontro tra un'auto e un camion che ha provocato un morto e un ferito all'altezza di Mungivacca. Lo stop interessa la corsia di marcia in direzione nord, dove gli operai e i tecnici dell'Anas (come mostrano le immagini) stanno lavorando per il ripristino delle barriere danneggiate e la rimozione delle lamiere e della carcassa del mezzo pesante, così da ristabilire la normale viabilità nel più breve tempo possibile. La carreggiata era rimasta chiusa tutta la notte per ristabilire le condizioni di sicurezza. Il traffico è attualmente deviato sulla corsia di sorpasso.