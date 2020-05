Lo Statuto dei lavoratori oggi festeggia 50 anni: la cerimonia a Bari

BARI - In occasione dei 50 anni dalla nascita dello Statuto dei Lavoratori, a Bari è stata apposta oggi una targa ricordo in un luogo simbolo della città: la ex Manifattura Tabacchi, a cura di Cgil Bari, Cisl, Uil e Comune. L'evento tenutosi in mattinata ha visto partecipare Gigia Bucci, segretario generale Cgil Bari; Giuseppe Boccuzzi, segretario generale Cisl Bari; Franco Busto, segretario Generale Uil Puglia e Bari-Bat; Eugenio Di Sciascio, vicesindaco di Bari; e Roberto Voza, direttore dipartimento giurisprudenza Uniba.