Castellaneta, nella sua azienda aveva trattori e arnesi agricoli rubati: arrestato 32enne

CASTELLANETA - Nella nottata di ieri, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castellaneta e della stazione di Marina di Ginosa, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle attività criminali nel mondo rurale, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 32enne incensurato del posto, ritenuto responsabile di ricettazione e riciclaggio.

I carabinieri, impegnati in indagini connesse con furti di mezzi ed attrezzature agricole commessi in zona, sono intervenuti presso la casa rurale del 32enne in località “Terzo Dieci”, agro del comune di Castellaneta, dove, a seguito di perquisizione locale, hanno rinvenuto due trattori agricoli, di cui uno in fase di ripunzonatura, due atomizzatori, due tagliaerba, due saldatrici, due compressori, dieci barattoli di fitofarmaci, un trapano e numerosi altri attrezzi agricoli risultati oggetto di furto in danno di aziende agricole ed agricoltori di Castellaneta e Ginosa.

I mezzi ed il materiale rinvenuto, del valore di circa 70mila euro, sono in fase di restituzione ai legittimi proprietari. La persona fermata è stata accompagnata presso la Casa Circondariale di Taranto.