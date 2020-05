Taranto: all'alba il passaggio della nave Cavour, portaerei della Marina Militare, attraverso il canale

TARANTO - Con l’apertura straordinaria del Ponte Girevole, questa mattina la portaerei Cavour ha lasciato la rada del Mar Piccolo di Taranto, dopo una lunga sosta di manutenzioni all’Arsenale Militare Marittimo, per tornare al suo posto di ormeggio nella stazione navale Mar Grande. Il passaggio nel canale navigabile ha visto come protagonisti, oltre all’equipaggio del Cavour, il personale militare e civile della Marina Militare appartenente alla Squadra Navale e al Comando Marittimo Sud, i Piloti del porto e gli addetti dei rimorchiatori. L'operazione, di per sé molto complessa e delicata per gli aspetti marinareschi connessi alla manovra della grande nave, ha reso necessari ulteriori accorgimenti per il contrasto dei rischi di contagio da Coronavirus. La portaerei è stata sottoposta a lavori di adeguamento del ponte di volo per accogliere i nuovi F-35. "Nonostante l’emergenza pandemica in atto - sottolinea una nota del Comando Marittimo Sud - la Marina Militare continua così ad operare a tutela degli interessi marittimi del Paese».

(foto Todaro)