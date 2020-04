Bari, una tranquilla domenica a spasso nonostante il lockdown

BARI - Altro che lockdown e misure restrittive. Oggi a Bari, infatti, in alcune zone, sembrava una domenica come tante altre. Sul lungomare soprattutto, tra appassionati dello jogging, famigliole con i passeggini al seguito, padroni con i cani a guinzaglio e baresi a passeggio, il coronavirus sembrava solo un lontano ricordo.

Peccato però che l'emergenza sia tutt'altro che passata e, sopratutto, che la cosiddetta «fase 2» non sia stata ancora autorizzata.

Certo, non sono mancati i controlli da parte delle forze dell'ordine e le sanzioni comminate ai «furbetti» ma troppa, in realtà, era la gente in giro nonostante gli appelli a rimanere in casa e gli inviti in tutte le salse del sindaco Decaro. Ci si chiede: cosa succederà quando saranno allentati i divieti di spostamento?