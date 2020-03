Coronavirus, oggi l'ultimo traghetto partito da Durazzo approdato a Bari

BARI - L'Albania ha deciso di imporre il divieto totale dei collegamenti aerei e marittimi con l'Italia. Questa mattina è approdato a Bari l'ultimo traghetto di linea salpato da Durazzo. Il Governo del Paese delle aquile, ricordiamo, ha imposto il divieto totale dei collegamenti aerei e marittimi con l’Italia, ma solo per il trasporto passeggeri. Le navi commerciali invece potranno normalmente proseguire la loro attività mentre i loro equipaggi saranno sottoposti ai controlli medici.

Centinaia le persone che sono sbarcate dal traghetto di linea che sono state sottoposte ai controlli di routine. In certi casi, come è evidente nelle foto, sono sono mancati glia ssembramenti in barba ai divieti e alle limitazioni imposte dal Decreto decreto ribattezzato dal premier “io sto a casa” per contenere la diffusione del coronavirus.