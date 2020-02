Putignano, il primo giorno di sfilata del Carnevale: in mostra i giganti di cartapesta

Prima giornata di sfilata del più antico Carnevale, quello di Putignano, che quest'anno celebra la 626esima edizione. I giganti hanno iniziato a sfilare dopo il via ufficiale dato loro dal presidente della Fondazione Maurizio Verdolino e dal sindaco, Luciana Laera. Sul tema comune, “La terra vista dal carnevale” i giganti di cartapesta si sono mossi maestosi nei loro colori e movimenti, intervallati da otto gruppi mascherati e da nove maschere di carattere. Ogni carro, ogni gruppo mascherato, ogni maschera di carattere, opere prime di chi si avvicina all’arte della cartapesta, ha immaginato, sia con tragiche prospettive, sia con un filo di speranza, l’idea di un futuro eco-sostenibile, da attuare senza ulteriori ritardi, consapevoli che la bellezza del nostro pianeta non può essere distrutta dall’Uomo. Grande successo per il Villaggio di Farinella, l’area street food su Piazza A. Moro. Un pomeriggio scivolato via tra l’animazione in piazza di Enzo Calabritta, l’appuntamento di “Aspettando N’de Yos’r” dell’associazione Trullando, e il concerto finale, live, del Grande e sempre green Tullio De Piscopo e la sua trascinante napoletanità.