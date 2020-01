Bari, la Polizia locale festeggia San Sebatiano

BARI - Si è celebrata oggi, per la prima volta all’interno del teatro Piccinni di Bari, la cerimonia eucaristica in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia locale. A officiarla è stato l’arcivescovo di Bari-Bitonto Francesco Cacucci, alla presenza del prefetto Antonella Bellomo, del sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, del comandante della Polizia locale Michele Palumbo, e di autorità civili e militari. La cerimonia si è tenuta al termine della tradizionale parata della Polizia locale in corso Vittorio Emanuele.

«È importante per noi sindaci sapere di avere l’apporto e la collaborazione della Polizia locale perché è poi la struttura organizzativa che tiene in piedi la comunità cittadina», ha detto Decaro. «I poteri della Polizia locale - ha proseguito - sono aumentati negli anni, grazie anche alle norme sulla sicurezza urbana. Abbiamo bisogno di maggiori garanzie per gli agenti della Polizia locale il cui ruolo deve essere sempre più equiparato a quello delle altre forze di polizia».(