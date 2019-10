Manfredonia., scoperta coltivazione di marijuana: in cella rumeno

Un rumeno di 31 anni,Constantin Afrem, è stato arrestato dai Carabinieri di Zapponeta in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver realizzato illegalmente una coltivazione di marijuana.

L’arresto è frutto di un'indagine sviluppata dai Carabinieri a seguito di un normale controllo alla circolazione stradale, effettuato nel mese di maggio, nel corso del quale, al termine di una perquisizione nei confronti di tre soggetti del luogo, era stato rinvenuto un significativo quantitativo di denaro contante. Dopo quel controllo i Carabinieri hanno avviato nuovi accertamenti fino a quando, all’inizio del mese di luglio, nel corso di uno di questi servizi nell'estrema periferia Manfredonia è stata individuata, nascosta tra la vegetazione, una coltivazione di marijuana.

Alcuni servizi di appostamento hanno portato all'individuazione del rumeno che, un anno fa, era stato denunciato a piede libero per lo stesso realto

Il pm titolare dell'indagine, dopo l’individuazione del soggetto, disponendo l'immediato sequestro della piantagione, composta da 450 piante per un peso complessivo circa 28 chili di marijuana, e pertanto, stando alle tabelle ministeriali, con un margine potenziale di profitto al dettaglio di circa 280.000 euro, ha richiesto e ottenuto dal gip l'arresto.