Bari, schianto tra moto e furgone sul lungomare: grave 21enne

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sul lungomare Nazario Sauro all'altezza di via Egnatia nei pressi del ponte di Japigia. Per cause ancora da accertare la moto, guidata da un 21enne, procedeva da Bari verso Pane e Pomodoro mentre il furgone, proveniente dalla corsia opposta, stava svoltando a sinistra verso via Dalmazia. L'impatto è stato violentissimo, la moto è andata letteralmente distrutta tant'è che una ruota è volata a diverse decine di metri dalla zona dell'impatto.

Il giovane motociclista è stata soccorso e trasportato in codice rosso al Policlinico da un'ambulanza del 118: in base ai primi accertamenti, aveva riportato diverse fratture. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti della Polizia locale. Notevoli i disagi per il traffico sul lungomare che è rimasto bloccato fino al completamento dei rilievi: la strada è stata interessata anche da spargimento di olio per cui sono intervenute squadre di operai per rimettere in sicurezza la viabilità.