Petruzzelli gremito di studenti per il «Sindaco Pescatore» con Ettore Bassi

BARI - «Una serata speciale, resa bellissima dalla presenza di centinaia di studenti arrivati da tutta la Puglia per assistere a questo spettacolo dedicato alla memoria di Angelo Vassallo. Era un uomo straordinario, Angelo Vassallo, un sindaco che ha dato tutto per difendere la bellezza della sua città e per il bene della sua comunità e dei suoi concittadini». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano aprendo la serata-evento dedicata a «Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie» organizzata dalla presidenza della Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, con la collaborazione di Avviso Pubblico, Libera, Fondazione Angelo Vassallo «Il sindaco Pescatore». In un teatro Petruzzelli gremito di studenti, ieri sera è andato in scena «Il sindaco pescatore», con Ettore Bassi.

Una delegazione di sindaci pugliesi ha affiancato il presidente Emiliano sul palco, in apertura. Tra loro anche il sindaco di Monte Sant'Angelo - che ha subito di recente gravissime minacce - accolto con un grande applauso: «La vita dei sindaci non è semplice - ha detto Emiliano - ognuno di loro vive in contesti alle volte molto complicati e difficili, non solo per le quotidiane angustie dell’amministrare. Ma se sono qui, se siamo qui, è perché non molliamo mai». Hanno portato il saluto anche il sindaco di Bari Antonio Decaro, i presidenti regionali di Libera e Avviso Pubblico, e Dario Vassallo «un uomo straordinario - come lo ha definito Emiliano - che continua a cercare la verità è che non si arrende al fatto che gli assassini di suo fratello non siano stati ancora trovati. Noi siamo con lui».

Lo spettacolo andato in scena al Petruzzelli è prodotto da Michele Ido con la regia di Enrico Maria Lamanna è interpretato da Ettore Bassi, su drammaturgia di Edoardo Erba tratta dal libro proprio di Dario Vassallo «Il Sindaco Pescatore» e dai racconti di chi lo ha conosciuto e vuole tenerne alta la memoria. La serata si è conclusa con un lunghissimo applauso e con la standing ovation del giovane pubblico.