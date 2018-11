Foggia, sgombero nei locali ex Satel: ecco i tuguri delle 40 famiglie rom

FOGGIA - Proseguono le operazioni di sgombero delle 40 famiglie di etnia rom dalla sede dell'ex Satel. All'interno dei locali, è emerso, erano stati ricavati veri e propri appartamenti, arredati e resi autonomi. Ecco le immagini shockanti che mostrano i tuguri in cui questo gruppo di nomadi viveva da anni. Non si tratta del primo sgombero effettuato nella struttura: per rendere l'azione definitiva, verranno murati gli ingressi ed eliminate le scale che portano ai piani superiori.