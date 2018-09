Manifestazione anti-Ilva, onorevole grillina contestata

L’onorevole Rosalba De Giorgi, del Movimento Cinque Stelle, è stata contestata da un gruppo di manifestanti che sta partecipando al sit-in di cittadini e associazioni in piazza della Vittoria, a Taranto, organizzato per chiedere il rispetto di quanto annunciato nel contratto di governo, a partire dalla chiusura delle fonti inquinanti. Ci sono stati momenti di tensione che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I manifestanti hanno esibito diversi striscioni, tra i quali campeggiava quello con la scritta "Taranto senza Ilva». Cittadini e associazioni accusano l'Esecutivo di aver agito in piena continuità con i governi precedenti, agevolando la cessione dell’Ilva al gruppo ArcelorMittal e, affermano, «condannando, di fatto, Taranto ad almeno altri 10 anni di inquinamento, malattia e morte». Alcune centinaia di persone si ritrovano in piazza «per una 24 ore - è stato precisato - di dibattito e sensibilizzazione sulle criticità sanitarie ed ambientali, accanto a proposte che, partendo dalla chiusura del siderurgico, prevedono la decontaminazione e la bonifica ad opera degli attuali lavoratori Ilva, in una nuova prospettiva di riconversione economica dell’intero territorio».

(Foto Todaro)