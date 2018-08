Foggia, fiamme in appartamento Panico: tre persone intossicate

Panico in tarda sera a Foggia per un incendio divampato all'interno di un appartamento in via Onorato. Per cause ancora da accertare le fiamme sono divampate nell'abitazione ma ben presto si sono propagate anche all'interno della tromba delle scale. Ci sono stati attimi di panico, alcune persone hanno raggiunto il terrazzo avvolte dalla esalazioni di fumo mentre sul posto accorrevano le squadre dei vigili del fioco e le ambulanze del 118. I pompieri hanno domato l'incendio, il bilancio è di alcune persone intossicate.