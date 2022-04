Ucraina: presidente Albania Meta a Matera: «Chiediamo pace subito»

MATERA - Il Presidente della Repubblica di Albania, Ilir Meta, ha chiesto che in Ucraina si raggiunga al più presto un armistizio e un accordo di pace.

«Il nostro impegno contro la guerra in Ucraina - ha detto meta - è chiaro Siamo un Paese membro della Nato e seguiamo la politica estera dell’Unione Europea. Quindi vorremmo un immediato armistizio e un accordo. Non vorremmo vedere più omicidi e violenze», aggiungendo che «la Russia ha una grossa responsabilità».

Meta, proveniente dalla Calabria dove ha incontrato le comunità arbereshe, è stato accolto in piazza San Pietro Caveoso - nei rioni Sassi - dal vicensindaco Rosa Nicoletti. Qui, accompagnato dalla guida turistica Francesco Nicoletti, si è fatto spiegare dell’esistenza del ''quartiere albanese», l’antico insediamento dove si stabilirono nel XVI secolo popolazioni serbo-croate. La visita è proseguita nel centro storico e con un incontro conclusivo, istituzionale a Palazzo Malvinni Malvezzi. Qui Meta incontrerà il prefetto Sante Copponi, il presidente della Provincia, Piero Marrese e il sindaco di Matera, Domenico Bennardi.