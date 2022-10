Lecce, fiamme in un appartamento e nei gazebo di un locale

LECCE - Due interventi questa notte dei Vigili del fuoco nella città di Lecce. Intorno a mezzanotte e mezza i pompieri sono intervenuti in via Vanvitelli per un incendio in un appartamento. Le fiamme hanno coinvolto una camera e una cucina dell'immobile. La copertura composta in pannelli coibentati ha subito anche dei danni. Per tale motivo si è inibito l’accesso ai locali suddetti. Le cause che hanno generato il rogo sono in fase di accertamento.

Poco più tardi, intorno all'una di notte, un incendio - sulle cui cause sono in corso indagini - è divampato in un bar del centro storico di Lecce, causando danni e paura. Si tratta del Querencia Exotic bar di via Leonardo Prato. Quando le fiamme sono divampate nel retro della struttura, inaugurata nell’agosto 2021, nel locale c'erano ancora numerosi avventori. Il rogo sarebbe partito nella zona del retro e ha invaso il garage confinante, annesso all’abitazione, del parlamentare uscente del Pd Dario Stefano. Le fiamme hanno distrutto tutto ciò che era stato accatastato sul soppalco del garage e provocato danni alla struttura in legno. Danni anche a due stanze di un affittacamere. Indagini sono state avviate dalla polizia