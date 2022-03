Auto distrutte nel violento impatto nel leccese, si salvano i due conducenti

LECCE - Veicoli distrutti, però, per fortuna solo feriti i conducenti. Intorno alle ore 16.30, una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta sulla strada provinciale Copertino-Galatina, nei pressi dello svincolo per Collemeto, per un incidente stradale. Coinvolte nel tremendo impatto, due autovetture: una Ford Fiesta e una Fiat Punto. Nello scontro, sono rimasti feriti entrambi i conducenti, che sono stati trasportati dal personale del 118, in codice giallo, negli ospedali di Lecce e Copertino. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza di entrambe le autovetture.