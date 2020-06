Lecce, il funerale di Luna, ballerina 15enne travolta in scooter: le compagne danzano per dirle addio

LECCE - Una “invasione” di rose e palloncini bianchi per Luna, strappata alla vita a soli 15 anni in quella fatale, maledetta serata di domenica scorsa. A centinaia, dal primo pomeriggio di ieri, si sono presentati in Piazza Duomo a Lecce per un ultimo, tenero saluto alla giovane ballerina che ambiva alla Scala. Nonostante le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, gli amici della ragazza hanno ascoltato l’omelia di monsignor Michele Seccia all’esterno della chiesa. Nel duomo erano ammessi soltanto 150 partecipanti per rispettare il distanziamento sociale. La santa messa, cominciata alle 16, è stata infatti trasmessa da altoparlante per consentire ai numerosi conoscenti di Luna di raccogliersi in un momento di preghiera. Presenti anche tutte le mamme dei coetanei di Luna che, assieme ai docenti scolastici, hanno organizzato il rito finale: tutti in camicia bianca e con una rosa dello stesso colore in mano. Toccante il momento finale, quello dell’uscita del feretro della giovane studentessa dal duomo: oltre a lunghi scrosci di applausi, le ballerina della compagnia “Balletto del Sud di Fredy Franzutti, quella che frequentava Luna, hanno dato vita a un balletto in onore dell’amica scomparsa. Un lungo applauso ha accompagnato quella bara bianca nel suo ultimo viaggio.