Novoli, vandali distruggono opera di Kounellis, in mostra durante il periodo della Fòcara

Un atto vandalico ha distrutto un’opera unica di Kounellis, dal valore inestimabile (e comunque ben oltre i 100mila euro), esposta nella mostra d’Arte contemporanea che si tiene in questi giorni nel Palazzo Baronale di Novoli. Probabilmente con una pedata, è stato infranto il vetro e i bicchieri nell’interno della teca artistica collocata sul pavimento. L’opera, «Senza titolo», del maestro greco Joannis Kounellis (Pireo, 23 marzo 1936-Roma, 16 febbraio 2017), era stata da lui donata alla Fondazione Fòcara e, come alcune altre, faceva parte del patrimonio dell’Ente proprietario. La Fondazione, dopo oltre due anni di commissariamento con il dottor Giuseppe Venneri, è ora sottoposta a procedimento di liquidazione per eccessivo indebitamento per il quale il Tribunale di Lecce ha incaricato l’avvocato Giuseppe Positano.

L’opera di Kounellis fu eseguita nel 2014 nel suo studio di Roma e fu realizzata per creare quello che poi divenne il Manifesto dell’edizione 2015 della Fòcara.

L’esposizione, frutto della collaborazione tra Comune di Novoli e Accademia di belle arti di Lecce, è in corso in occasione degli eventi collaterali alla festa per il patrono Sant’Antonio Abate che culmineranno con l’accensione della tradizionale fòcara stasera alle 20.30