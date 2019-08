Salento a fuoco: brucia la «Montagna Spaccata», sul litorale ionico

Nuovo rogo nel Salento: questa volta ad andare a fuoco è stata la vegetazione in località «Montagna Spaccata», sulla strada che collega Santa Maria al Bagno e Lido Conchiglie, non molto lontano da Gallipoli. Sono intervenuti i canadair per domare le fiamme dopo le numerose segnalazioni dei passanti. Un'estate che, in quanto a incendi, sembra non dare tregua.