Paura nella notte a Taranto, bomba esplode davanti bar in via Umbria: ingenti danni

TARANTO - Paura nella notte a Taranto: una bomba è stata fatta esplodere davanti un bar (di prossima apertura) in via Umbria, al quartiere Italia. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 2 di notte. Ingenti sono stati i danni: è stata divelta la saracinesca, distrutti agli arredi interni e colpite dall'ordigno anche auto parcheggiate nei dintorni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco - che hanno messo l'area in sicurezza- e gli agenti della polizia di stato che hanno avviato le indagini.