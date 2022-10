OTRANTO - È arrivata in Puglia qualche giorno fa, per motivi di lavoro, ma nel tempo libero è una turista in piena regola. Eccola, Belen Rodriguez, alla Cava di Bauxite di Otranto. Il Salento - non è la sua prima volta - le è rimasto nel cuore e adesso ha postato, sui suoi profili ufficiali di Instagram e Facebook, le immagini che la ritraggono alla cava diventata famosa per i suoi meravigliosi colori.

I commenti sono arrivati a valanga, tra i tanti anche chi le suggeriva una capatina a Galatina, patria del pasticciotto leccese.

In Puglia Belen è arrivata con la sorella per realizzare la campagna pubblicitaria di Hinnominate, marchio di abbigliamento creato proprio da Belen e Cecilia Rodriguez