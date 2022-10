Matera Film Festival, Robin Wright special guest: l'arrivo tra i Sassi

MATERA - "Trovare una soluzione diplomatica in stile Claire Underwood per convincere Putin a deporre le armi? A questa domanda mi riesce difficile rispondere, non posso rispondere, ma posso dire che ho incontrato il Presidente dell'Ucraina Zelensky e sua moglie per parlare loro della mia fondazione per le uguaglianze di genere. Loro, in questo momento hanno le mani legate, sono vittime di una guerra assurda e tragica". Robin Wright, oggi special guest al Matera Film Festival dove tiene una master class sul cinema, risponde in conferenza stampa come se recitasse il personaggio di Claire Underwood, la prima presidente donna della storia degli Stati Uniti di America della serie tv "House of Cards" per la quale nel 2014 ha ottenuto un Golden Globe come migliore attrice protagonista.

L'ex moglie di Sean Penn, ora legata nel suo terzo matrimonio al manager della maison Saint-Laurent Clément Giraudet, nota nello star system come paladina dei diritti femminili, dice come sia fondamentale "educare i figli al rispetto del genere, senza distinzioni tra uomini e donne". Il film che le ha cambiato la vita ? "Sono due pellicole - risponde l'attrice di Dallas - che hanno lasciato un segno nella mia carriera: il sentimentale Forrest Gump e il fantastico Princess Bride, pellicole che hanno ancora tanto da dire allo spettatore" .

Robin Wright torna a Matera, dove ha girato nel 2016 per Patty Jenkins (altra special guest del III MFF) il primo capitolo della serie cinematografica"Wonder Woman". Della città lucana, lanciata nello star system mondiale da Mel Gibson con "The Passion", Wright dice: "è una città stupendamente cinematografica".