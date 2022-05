Bari, scultura e pittura in mostra per celebrare la bellezza alla galleria San Giorgio

BARI - Scultura e pittura per la prima volta insieme in una mostra a Bari, per celebrare la bellezza e in particolare la femminilità. Sarà inaugurata sabato 14 maggio alle 19 nella sede di via Sparano, la bipersonale L’Incanto, un’esposizione delle sculture del maestro del bronzo Leonardo Lucchi e delle opere d’arte del pittore Ido Erani. Alla presenza dei due maestri di fama internazionale si svolgerà la cerimonia inaugurale dell’evento che arriva a Bari dopo il grande successo di Reggio Calabria in occasione del 50° anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace. Il taglio del nastro sarà affidato all’assessora alla Cultura del Comune di Bari, Ines Pierucci. Leonardo Lucchi, scultore cesenate apprezzato in tutto il mondo, da decenni porta aventi una profonda ricerca che coniuga arte, bellezza, femminilità e maternità. Un lavoro continuo di indagine che si esplica nelle sculture di bronzo o in altri materiali come il marmo ma anche in preziosi monili in oro esempio della migliore arte orafa. Le sue opere monumentali sono presenti in molte piazze italiane e all’estero.

Non solo statue di donne perché una cospicua parte della sua produzione è dedicata all’arte sacra. Alla Puglia, il maestro del bronzo, ha dedicato una scultura raffigurante una fanciulla intenta a ballare la pizzica (La Pizzica), tipica danza salentina. La tecnica dell’affresco, invece, contraddistingue la produzione di Ido Erani che da oltre cinquant’anni riesce ad eternare l’attimo nelle sue creazioni pittoriche. Nato a Forlì, l’artista stringe un profondo legame con i maggiori esponenti della Pop Art durante un lungo soggiorno a Los Angeles, la sua più significativa tappa artistica. In questi anni affina le sue tecniche pittoriche e l’uso del colore senza mai rimanere contaminato dalla tendenza del momento ma sviluppando una sua personalissima energia creativa. Selezionato per l’Expo di Milano si è fatto conoscere da un pubblico internazionale con la sua opera “Laseduzione del grano” diventata il brand della pasta Senatore Cappelli di un’azienda agricola lucana. La mostra sarà accessibile al pubblico dal lunedì al sabato negli orari 10/13, 16/19 e rimarrà aperta fino al 18 giugno.