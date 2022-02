Bari-Napoli, droni nei cantieri dell'alta velocità: le immagini dall'alto

Droni nei cantieri della nuova linea ferroviaria Av/Ac Napoli-Bari per monitorarne l’attività e ispezionare lo stato di avanzamento dei lavori. Il progetto, spiega una nota di Fs è delle società del Gruppo Italferr e FsTechnology con la collaborazione di Microsoft e Seikeye.

Le tecnologie messe a disposizione dalle società hanno permesso di registrare, elaborare e analizzare i dati sullo stato dei lavori emersi dal monitoraggio dei droni utilizzati in molti cantieri del Paese, realizzando modelli 3D messi a disposizione degli ingegneri per la gestione delle attività di costruzione e il controllo della qualità dell’opera costruita.

La partnership, si legge, segna un grande passo nella supervisione digitale dei processi di costruzione delle ferrovie italiane consentendo l’ottimizzazione di costi e tempi e garantendo una tempestiva attività di intervento in caso di anomalie o criticità nei cantieri monitorati, come, ad esempio, discariche abusive, sversamenti o rifiuti chimici che impattano gravemente sul territorio. «Attualmente operiamo su 200 cantieri in Italia, ma saranno 400 tra circa 3 anni, il che comporta un grande impegno per garantire sicurezza e puntualità nella delivery. Fino a pochi anni fa l’innovazione era un elemento che dovevamo acquisire dall’esterno, oggi co-innoviamo insieme ai migliori partner presenti sul mercato» ha dichiarato Federica Santini, Direttore Strategie, Innovazione e Sistemi di Italferr.

«Saremo in grado di identificare immediatamente le problematiche in fase di realizzazione delle opere, dedicando i nostri sforzi alle attività più strategiche, come l'implementazione di regole e algoritmi per ridurre l’impatto ambientale, gli sprechi e i pericoli lungo la rete» ha commentato Danilo Gismondi, ceo di FSTechnology.