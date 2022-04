«Il Gargano in Carrozza» con la voce narrante di Michele Placido

FOGGIA - «Il Gargano in carrozza» è il titolo del docufilm che è stato presentato stamane al teatro «Giordano» di Foggia dai realizzatori del progetto, il dipartimento di Prevenzione dell'Asl Foggia e dal Parco Nazionale del Gargano. L'opera documentaristica vede la voce narrante di Michele Placido, «impreziosita dalla presenza di attori d’eccezione, due bambini di 6 anni» per raccontare il territorio di Capitanata, la sua flora e la sua fauna. Il docufilm sarà messo a disposizione delle scuole di tutta la Regione come strumento ludico-ricreativo e di promozione del territorio.

Presenti alla presentazione dell'opera l'attore Michele Placido, che ha evidenziato «la strategia territoriale di questo progetto». Il medico dell'Asl di Foggia, Gino Urbano, ha sottolineato come «il docufilm è propedeutico al più ampio progetto "Carrozzabilità"» del novembre 2021. Ha invece posto l'attenzione sull'iniziativa dal profilo «culturale, benefico e promozionale», in rappresentanza del Parco Nazionale del Gargano, il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla.