Notte di incendi a Cerignola: bruciata auto poliziotto e rogo in rivendita pneumatici

Un incendio ha distrutto la scorsa notte l’autovettura, una Renault, dell’assistente capo di polizia in servizio al commissariato di Cerignola (Foggia). Il fatto è accaduto in via Monte Bianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che non si sono ancora espressi sulla natura dell’incendio, ovvero se sia doloso o accidentale. Sono in corso le indagini dei poliziotti che stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sul movente.

FIAMME ANCHE IN RIVENDITA PNEUMATICI - Potrebbe essere di natura dolosa un incendio che la notte scorsa è divampato all’interno della rivendita di pneumatici «Centro Puglia Pneumatici» che si trova nella zona industriale di Cerignola (Foggia). Le fiamme hanno distrutto 200 pneumatici usati, tre autovetture, un muletto e le cabine motrici di due autotreni. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri che stanno conducendo le indagini.