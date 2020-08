Cannabis, GdF sequestra maxi-piantagioni nel Foggiano: valevano 2 milioni

Tre coltivazioni di canapa indiana, per circa 4.200 piante in località Bosco Rosso, al confine tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis, sono state poste sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Foggia. I militari hanno estirpato e poi distrutto 2.500 piante di cannabis indica e 1.700 di cannabis sativa, tutte in fase di piena fioritura, mature per essere sottoposte alla successiva fase di essiccazione, che avrebbe reso centinaia di migliaia di dosi da spacciare sulle piazze del Gargano. I mancati guadagni per l’organizzazione criminale sono stati stimati tra i 2,5 - 3 milioni di euro. Sono in corso accertamenti per individuare i responsabili delle coltivazioni illegali.