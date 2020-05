Apricena, scoperta discarica abusiva con fusti sospetti e materiale edile di risulta

APRICENA - Scoperto dai Carabinieri Forestale di Foggia in località «San Trifone», alla periferia di Apricena, un illecito smaltimento di rifiuti speciali pericolosi consistenti in molteplici fusti metallici. Su alcuni fusti sono state rinvenute delle etichette con scritte «Nocivo/infiammabile» e adesivi «Liquidi infiammabili». Non è escluso che i rifiuti fossero derivanti da attività d'impresa. Sulla stessa area sono stati trovati anche numerosi sacchetti di carbonato di calcio abbandonati e scarti di demolizione edile classificati come rifiuti speciali non pericolosi. L'area di circa 215 mq, di proprietà di «Rete Ferroviaria Italiana spa», è stata sequestrata ed affidata in custodia al referente di zona di RFI. Sono in corso le indagini per rintracciare i responsabili.