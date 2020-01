Foggia, Policlinico Riuniti, Emiliano: «Obiettivo creare sanità olimpionica»

«Era un impegno che avevamo preso, ovvero quello di trasformare gli Ospedali Riuniti di Foggia in un Policlinico». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, partecipando a Foggia all’iniziativa '4 passi con Michele Emiliano al Policlinico Riuniti di Foggia', organizzata per fare il punto sui quattro obiettivi strategici raggiunti per la rifunzionalizzazione del Policlinico Riuniti del capoluogo dauno.

«Questa - ha aggiunto - sarà una sede implementata anche dal punto di vista universitario oltre che tecnologico, soprattutto nel momento in cui attueremo il trasferimento nel nuovo Dipartimento di Emergenza Urgenza dei reparti che erano installati nella vecchia parte dell’ospedale, la demolizione del vecchio plesso ospedaliero consentirà immediatamente di ripartire con una totale ristrutturazione di questo luogo». «Il nostro obiettivo - ha concluso Emiliano - è quello di creare una sanità olimpionica e in quattro anni è accaduto a Foggia quello che non era successo nei precedenti 30 anni».

(foto Maizzi)