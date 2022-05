«Corti in Opera», il festival del cinema che educa i giovani spettatori

Le emozioni del cinema. Per grandi e giovani. Domani, sabato 14 maggio, alle ore 20.30, andrà in scena al Cineteatro dell’Opera di Lucera l’evento conclusivo della 4^ edizione di «Corti in Opera», il Festival di cortometraggi organizzato dal Cineteatro dell’Opera col patrocinio di Apulia Film Commission, Provincia di Foggia e Comune di Lucera. Il pubblico assisterà alla proiezione di cinque corti selezionati dal direttore artistico Marco Torinello: Big di Daniele Pini, Buon compleanno Noemi di Angela Bevilacqua, Klod di Giuseppe Marco Albano, Matria di Luciano Toriello, Notte romana di Valerio Ferrara.

A condurre la serata, come nella precedente edizione, sarà il giornalista Felice Sblendorio, che darà vita a dei momenti di dibattito con i registi Angela Bevilacqua, Daniele Pini e Luciano Toriello, la protagonista di Matria Carla De Girolamo, gli sceneggiatori di Notte romana Alessandro Logli e Matteo Petecca. Prevista anche la presenza, tra gli ospiti, della Presidente di Apulia Film Commission Simonetta Dellomonaco.

Prima delle proiezioni l'educazione al cinema per gli studenti

L’evento del 14 maggio viene preceduto da tre giornate di proiezioni dedicate agli studenti della città di Lucera (11-13 maggio). La rassegna di cinema, infatti, porterà sul grande schermo una selezione di short film diversi per generi e tematiche, ma accomunati dall’elevata qualità tecnica e artistica, dalla profondità delle storie raccontate e dalla capacità di innescare riflessioni negli spettatori di ogni età.

Le giornate dell’11, 12 e 13 maggio sono state dedicate ai bambini e ai ragazzi in età scolare, con proiezioni di corti ad hoc seguite da momenti di dibattito. Per gli incontri con gli alunni delle scuole elementari della città – che avranno luogo nelle mattinate dell’11 e del 12 maggio – sono stati selezionati due corti d’animazione di caratura internazionale, con l’obiettivo di affrontare temi di urgente attualità come il rispetto ambientale e la guerra. I giovanissimi assisteranno alla proiezione di Entre Baldosas (Cracks in the Pavement) del regista argentino Nicolás Conte, storia di un fiore bello e delicato che cresce nella giungla d’asfalto sotto gli occhi attenti di un cestino della spazzatura, e Mila di Cinzia Angelini – italiana trapiantata a Los Angeles, tra le più affermate professioniste dell’animazione mondiale – che narra le vicende di una bambina di Trento sopravvissuta ai bombardamenti del 1943 grazie all’aiuto di una sconosciuta.

Dall'11 fino a tutta la mattinata di oggi ci sono le proiezioni dedicate agli studenti, tra elementari, medie e superiori. Ogni matinée ha previsto 2 turni di proiezioni con 350 ragazzi per volta. Sempre ai piccoli spettatori del Festival è destinato l’omaggio a Stan Laurel (1890-1965) e Oliver Hardy (1892-1957), per tutti semplicemente Stanlio e Ollio, pionieri della comicità cinematografica e protagonisti di cortometraggi che hanno segnato gli albori della storia del cinema. Quest'oggi, invece, prende vita il matinée rivolto agli alunni delle scuole medie e superiori, cui è riservata la proiezione di Klod di Giuseppe Marco Albano, racconto di formazione incentrato su un 13enne albanese con il sogno di giocare a basket e ispirato alla vicenda reale del cestista Klaudio Ndoja, e Notte romana di Valerio Ferrara, storia di un amore impossibile tra un ragazzo borghese e una ragazza dell’estrema periferia della Capitale.

La sera del 14 maggio, alle ore 20.30, si svolgerà l’evento clou del Festival, aperto a tutti fino ad esaurimento posti ed impreziosito dagli interventi degli autori delle opere selezionate. L’evento conclusivo della manifestazione – che sarà presentato dal giornalista Felice Sblendorio – ruoterà intorno alla proiezione di cinque cortometraggi: i già citati Klod e Notte romana; Big di Daniele Pini, storia di una giovane che vive con il nonno in un’angusta casa sul mare e, scandagliando la spiaggia con il metal detector, trova un oggetto che le cambierà la vita per sempre; Buon compleanno Noemi di Angela Bevilacqua, corto con protagonista una neo 17enne che ha deciso di fare l’amore per la prima volta con il suo ragazzo, ma si ritrova ad affrontare i risvolti inaspettati di una serata imprevedibile; Matria di Luciano Toriello, documentario breve che, attraverso un laboratorio teatrale tenuto a scuola, racconta l’isola linguistica francoprovenzale di Puglia.