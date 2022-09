Ostuni, auto investe ciclista: muore sul colpo un 46enne

OSTUNI - Incidente stradale mortale questa mattina sulla provinciale che collega Ostuni a San Michele Salentino. Per cause ancora al vaglio della Polizia stradale di Fasano, un automobilista 22enne di Carovigno, ha investito un ciclista residente a San Michele Salentino di 46 anni, Patrizio Tetesi, che è deceduto sul colpo. I medici del 118, giunti sul posto non hanno potuto far altro che costatare il decesso del ciclista. Sul posto anche la polizia locale di San Michele Salentino.