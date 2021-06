Barletta, Al Bano canta l'inno d'Italia alla consegna delle onorificenze per la festa della Repubblica

Quando il maestro Al Bano ha cantato l'inno d'Italia tutti hanno provato un brivido nel cuore. Una sorpresa, una festa indimenticabile. È stato un 2 Giugno speciale quello vissuto in via Cialdini a Barletta nella prefettura di Barletta-Andria-Trani durante la consegna delle onorificenze contestualizzate nella tradizionale festa della Repubblica. Il prefetto Maurizio Valiante esaltando l'alto valore civico della giornata odierna ha ringraziato Al Bano per la sua amabilità e attenzione nel rendere speciale la giornata.

(foto Calvaresi)