Barletta, i volontari in azione per ripulire il braccio del Porto

BARLETTA - I volontari entrano in azione e dopo essersi ritrovati al Porto di Barletta, hanno eseguito un intervento di raccolta rifiuti lungo il braccio della zona portuale, raccogliendo una ventina di sacchi di immondizia abbandonata tra bottiglie di vetro, plastica, reti, sacchi di rifiuti abbandonati, cartacce e molto altro.

I volontari de La Via della Felicità ormai da anni dedicano un giorno a settimana per ripulire la litoranea e lo fanno grazia anche al supporto degli operatori della Barca, che aiutano nello smaltimento dei rifiuti raccolti. L'obiettivo dell'associazione è quello di sensibilizzare la popolazione alla cura del pianeta, cominciando con il cortile di casa "Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo”, spiegano in una nota. Eccoli, come mostrano le foto, mentre si rimboccano le maniche per rendere più pulito il porto di Barletta.